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В Актау грузчик аэропорта украл из багажа золотые украшения на миллион тенге

В Актау грузчик аэропорта украл золотые изделия на миллион тенге Фото: ДП на транспорте
Транспортная полиция задержала грузчика аэропорта города Актау за кражу золотых изделий, сообщает Zakon.kz.

C заявлением обратилась пассажирка авиарейса сообщением Актау – Анталия, которая обнаружила кражу золотых изделий (два обручальных кольца, 2 пары сережек, браслет, цепочка), находившихся в багаже.

По словам начальник ДП на транспорте Онала Бекиева, аналогичное заявление поступило и от алматинки, которая по прилету обнаружила отсутствие в чемодане сережек и кольца из желтого и белого золота с бриллиантами.

Общая сумма ущерба составила 930 000 тенге.

Сотрудниками транспортной полиции был задержан 30-летний грузчик аэропорта. Украденное было возвращено владельцам. Ведется следствие.

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Анастасия Стативкина
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