Жительница Алматы судится с агентством недвижимости

Жительница Алматы Жанна Музапарова судится с риэлторской компанией, с которой подписала договор на оказание услуг. Женщина утверждает, что риэлторы ничем ей не помогли в приобретении жилья, но требуют 450 тысяч тенге за услуги, сообщает корреспондент Zakon.kz.

4 ноября в Бостандыкском районном суде Алматы началось рассмотрение иска Жанны Музапаровой о признании сделки с риэлторской компанией недействительной.

Меня пригласили посмотреть квартиру, перед просмотром на улице сунули договор, который я подписала, не читая. Посмотрели, квартира мне очень понравилась. Но потом мне сообщили, что договориться с хозяйкой не смогли, – рассказала в суде Жанна Музапарова.

По ее словам, позже она увидела объявление на сайте недвижимости о продаже этой же квартиры от хозяйки и позвонила. Сделка состоялась.

Они мне ничем не помогли. Разве что показали квартиру один раз и все. Больше ничего. По договору я должна заплатить 1%, то есть 450 тыс. тенге, если они бы мне услуги полностью предоставили. Не только показали квартиру, но и договорились о цене и полностью довели бы сделку до конца. Но этого же не было. За что я им должна платить? За то, что показали квартиру, хорошо, я готова заплатить им 150 тыс. тенге, но они же не согласились, сказали: "450 тыс. тенге и все, мы никого не боимся", – говорит женщина.

На судебном заседании, которое состоялось онлайн, представители ответчика – ТОО "Etagy Almaty" – отметили, что не согласны с иском своего клиента.

Услуги были оказаны, квартира показана. Никто Жанну Юрьевну не заставлял подписывать договор, – заявил юрист компании.

Свидетель со стороны ответчика не дал внятного ответа на вопросы адвоката истца. Второй свидетель оказался вне зоны доступа, и подключить ее к онлайн-заседанию не удалось. Также сторона ответчика не предоставила суду затребованных документов. Следующее заседание суда назначено на 17 ноября.

Мнение эксперта

Как отмечают правозащитники, в последнее время у многих риэлторских агентств действительно кабальные условия договоров. Поэтому эксперты советуют клиентам риэлторских компаний прежде чем подписывать договор внимательно ознакомиться с ним.

Во многих договорах написано, что для его расторжения требуется заключать какое-то дополнительное соглашение. А у нас расторжение договора по закону подразумевается либо когда он исполнен, либо когда истек его срок. Заканчивается срок, он уже считается недействительным. И никаких дополнительных соглашений в этом случае не требуется, – комментирует правозащитник Алексей Божков.

По его словам, в договоре с заказчиком, который хочет продать свою недвижимость, например, прописывается, что с момента его подписания последний не вправе размещать самостоятельно где-либо объявления о продаже недвижимости, заключать аналогичный договор с другими агентствами, завышать заявленную стоимость, заключать самостоятельно без участия исполнителя сделки по отчуждению недвижимости и т.д.

В некоторых договорах написано, что люди с момента подписания договора не имеют права сами искать покупателей. Но это незаконно. Кто может запретить распоряжаться мне своим имуществом? – подчеркивает правозащитник.

По его мнению, сейчас риэлторские фирмы неактуальны. Более того, обращение туда может обернуться вот такими казусами, как в случае с Жанной Музапаровой. Во избежание таких случаев правозащитник рекомендует совершать сделки купли-продажи самостоятельно, а владельцам квартир самим давать объявления на сайт недвижимости.

Айдар Альтаев