В Усть-Каменогорске котенка спасли из технологической шахты

В Усть-Каменогорске в районе пр. Абая маленький котенок попал в беду – он застрял в технологической шахте. Его отчаянное мяуканье услышали очевидцы, которые и вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.

По данным областного ДЧС, Аслан Советов с помощью альпинистского снаряжения протиснулся через узкое пространство в технологическую шахту на глубину около 7 м, погрузил четвероногого "пушистика" в свой рюкзак и извлек его из "заточения".

После спасения котенка покормили.

В ведомстве напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру "112".

Ранее в Усть-Каменогорске спасатели извлекли щенка, застрявшего между контейнерами.