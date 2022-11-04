В Усть-Каменогорске котенка спасли из технологической шахты
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
В Усть-Каменогорске в районе пр. Абая маленький котенок попал в беду – он застрял в технологической шахте. Его отчаянное мяуканье услышали очевидцы, которые и вызвали спасателей, сообщает Zakon.kz.
По данным областного ДЧС, Аслан Советов с помощью альпинистского снаряжения протиснулся через узкое пространство в технологическую шахту на глубину около 7 м, погрузил четвероногого "пушистика" в свой рюкзак и извлек его из "заточения".
После спасения котенка покормили.
В ведомстве напомнили, что при чрезвычайной ситуации нужно обращаться по номеру "112".
Ранее в Усть-Каменогорске спасатели извлекли щенка, застрявшего между контейнерами.
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