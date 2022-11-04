Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022 в Катаре

Французский специалист Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции по футболу по завершении мирового первенства 2022 года в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Как передает испанское издание Libertad Digital, экс-тренер мадридского "Реала" Зидан уже имеет договор с Федерацией футбола Франции (FFF), что он заменит на этом посту Дидье Дешама, у которого как раз истекает срок контракта в декабре 2022 года. Летом нынешнего года Зинедин в одном из своих интервью уже намекал, что хочет возглавит действующих чемпионов мира.

Я хочу продолжать тренировать и хочу возглавить сборную Франции. Надеюсь, однажды стану ее тренером. Когда? Это зависит не от меня. Но я хочу отработать полный цикл со сборной Франции. Я играл за сборную, и это лучшая вещь из тех, что когда-либо случались со мной! Это должно произойти. Не знаю, в этот раз или нет, после ЧМ-2022. Когда я говорю, что хочу возглавить сборную Франции, то предполагаю это. Сейчас есть команда, перед которой стоят свои цели. Но если такая возможность появится, то я буду готов. Зинедин Зидан

Последним местом работы Зидана был испанский "Реал", откуда он ушел в мае 2021 года. После этого французского наставника приглашали ряд ведущих клубов Европы, среди которых были "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Но Зидан говорил всем о своей мечте возглавить сборную Франции и ждал предложения от FFF. Теперь ждем официальных подтверждений, ну а скорее завершения ЧМ-2022 по футболу. Времени осталось немного.

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