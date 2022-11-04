Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Зинедин Зидан возглавит сборную Франции после ЧМ-2022 в Катаре

Футбол Тренер Франция Фото: Instagram/zidane
Французский специалист Зинедин Зидан станет главным тренером сборной Франции по футболу по завершении мирового первенства 2022 года в Катаре, сообщает Zakon.kz.

Как передает испанское издание Libertad Digital, экс-тренер мадридского "Реала" Зидан уже имеет договор с Федерацией футбола Франции (FFF), что он заменит на этом посту Дидье Дешама, у которого как раз истекает срок контракта в декабре 2022 года. Летом нынешнего года Зинедин в одном из своих интервью уже намекал, что хочет возглавит действующих чемпионов мира.

Я хочу продолжать тренировать и хочу возглавить сборную Франции. Надеюсь, однажды стану ее тренером. Когда? Это зависит не от меня. Но я хочу отработать полный цикл со сборной Франции. Я играл за сборную, и это лучшая вещь из тех, что когда-либо случались со мной! Это должно произойти. Не знаю, в этот раз или нет, после ЧМ-2022. Когда я говорю, что хочу возглавить сборную Франции, то предполагаю это. Сейчас есть команда, перед которой стоят свои цели. Но если такая возможность появится, то я буду готов. Зинедин Зидан

Последним местом работы Зидана был испанский "Реал", откуда он ушел в мае 2021 года. После этого французского наставника приглашали ряд ведущих клубов Европы, среди которых были "ПСЖ" и "Манчестер Юнайтед". Но Зидан говорил всем о своей мечте возглавить сборную Франции и ждал предложения от FFF. Теперь ждем официальных подтверждений, ну а скорее завершения ЧМ-2022 по футболу. Времени осталось немного.

Наслаждайтесь любимыми видами спорта с широкой линией от Parimatch. Новые игроки получают бонус до 70 000 тенге к первому пополнению!

 

Читайте также

Последний рывок: "Актобе" сыграет с алматинским "Кайратом"

Прогноз эксперта на матчи сезона Parimatch Pro Hokei Ligasy 2022

Куандык Шынасилов
Зидан Зинедин
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
шар, гороскоп
Названы знаки зодиака, представители которых прославятся и разбогатеют
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
В WhatsApp произошли глобальные изменения
В WhatsApp произошли глобальные изменения
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления