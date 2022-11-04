"Королевой Мира-2022" стала жена звезды "Уральских пельменей"
Фото: Instagram/miasnikov.s
Титул "Королева Мира-2022" в финале Международного конкурса красоты Lady World завоевала жена юмориста Вячеслава Мясникова, сообщает Zakon.kz.
Об этом комик сообщил в Instagram 3 ноября.
"Поздравляю с победой. Моя Королева!", – написал Вячеслав Мясников.
На конкурсе Наталью Мясникову поддерживали сыновья и муж.
Победительнице – 40 лет. У нее трое сыновей.
1 ноября в Сочи состоялся финал Международного конкурса красоты Lady World 2022. За победу бились 23 участницы из разных стран мира.
Финал конкурса провел солист "Иванушки International" Андрей Григорьев- Апполонов.
Тем временем вокруг конкурса "Мисс Казахстан-2022" разгорается скандал. Победительницам региональных этапов из семи городов запретили участвовать в финале.
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