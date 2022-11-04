"Королевой Мира-2022" стала жена звезды "Уральских пельменей"

Титул "Королева Мира-2022" в финале Международного конкурса красоты Lady World завоевала жена юмориста Вячеслава Мясникова, сообщает Zakon.kz.

Об этом комик сообщил в Instagram 3 ноября.

"Поздравляю с победой. Моя Королева!", – написал Вячеслав Мясников.

На конкурсе Наталью Мясникову поддерживали сыновья и муж.

Победительнице – 40 лет. У нее трое сыновей.

1 ноября в Сочи состоялся финал Международного конкурса красоты Lady World 2022. За победу бились 23 участницы из разных стран мира.

Финал конкурса провел солист "Иванушки International" Андрей Григорьев- Апполонов.