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"Королевой Мира-2022" стала жена звезды "Уральских пельменей"

"Королева Мира-2022" стала жена звезды "Уральских пельменей" Фото: Instagram/miasnikov.s
Титул "Королева Мира-2022" в финале Международного конкурса красоты Lady World завоевала жена юмориста Вячеслава Мясникова, сообщает Zakon.kz.

Об этом комик сообщил в Instagram 3 ноября.

"Поздравляю с победой. Моя Королева!", – написал Вячеслав Мясников.

На конкурсе Наталью Мясникову поддерживали сыновья и муж.

Победительнице – 40 лет. У нее трое сыновей.

1 ноября в Сочи состоялся финал Международного конкурса красоты Lady World 2022. За победу бились 23 участницы из разных стран мира.

Финал конкурса провел солист "Иванушки International" Андрей Григорьев- Апполонов.

Тем временем вокруг конкурса "Мисс Казахстан-2022" разгорается скандал. Победительницам региональных этапов из семи городов запретили участвовать в финале.

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