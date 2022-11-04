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Рыбу на 2 млн тенге изъяли у браконьеров в Жетысуской области

Рыбу на 2 млн тенге изъяли у браконьеров в Жетысуской области Фото: polisia.kz
В Жетысуской области у браконьеров изъяли незаконно добытую рыбу, которую они везли в двух машинах, сообщает Zakon.kz.

По данным polisia.kz, два внедорожника были остановлены сотрудниками полиции совместно с работниками Балхаш-Алакольской межобластной рыбинспекции близ села Лепсы в Сарканском районе.

Отмечается, что в багажных отсеках машин обнаружили 400 кг жереха и леща, выловленных предположительно из озера Балхаш.

Также сообщается, что у браконьеров изъяли различные сети, запрещенные для ловли рыбы.

Как рассказал старший инспектор природоохранной полиции Департамента полиции Жетысуской области Баглан Рымжанов, один из задержанных передвигался на УАЗе, другой управлял автомашиной Mitsubishi Pajero.

Подозреваемые были доставлены в полицию Сарканского района. Изъятая рыба сдана в приемный пункт. Причиненный государству ущерб составил около 2 млн тенге, – сообщил он.

По данному факту зарегистрировано уголовное дело, предусмотренное ст. 335 УК РК "Незаконная добыча рыбных ресурсов", к которому в качестве вещественных доказательств приобщены изъятые у задержанных запрещенные орудия для ловли.

Ранее сообщалось, что полицейские в Восточном Казахстане изъяли у браконьеров около 20 тонн незаконно добытой рыбы, стоимость которой превышает 116 млн тенге.

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