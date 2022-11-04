25 тыс. тонн ягод и фруктов в год будут перерабатывать на заводе в Алматинской области

Сублимационный завод, фруктохранилища и тепличный комбинат планируют запустить уже в конце 2022 года в Илийском районе Алматинской области, сообщает Zakon.kz.

На сегодняшний день завершены строительно-монтажные работы, ведутся отделочные работы и благоустройство территории. Начались пуско-наладочные работы.

Компания ТОО "Fruit Art" уже начала строительство завода в индустриальной зоне "Береке" с целью реализации проекта.

Сублимационный завод по немецким технологиям будет перерабатывать 25 000 тонн ягод и фруктов в год, фруктохранилище по голландским технологиям с регулируемой газовой средой рассчитано на 15 000 тонн, тепличный комбинат по голландским технологиям по круглогодичному выращиванию клубники на 7,8 га.

По словам советника акима Алматинской области Самата Ахилбекова, в регионе флагманом развития является агропромышленная сфера.

Мы всегда поддерживаем такие проекты, открытие такого пищевого производства в нашей области хорошо повлияет на экономику. Президент Касым-Жомарт Токаев в своем Послании народу Казахстана отметил, что одной из ключевых остается проблема развития сельского хозяйства. Состояние отрасли напрямую влияет на продовольственную безопасность страны. Со своей стороны мы предпринимаем все усилия, чтобы сельское хозяйство Алматинской области развивалось. Самат Ахилбеков

Отметим, общая стоимость проекта составляет 43 млрд тенге. В рамках реализации проекта в сырьевую базу будет вовлечено порядка 2,5 тыс. га интенсивных фруктовых садов, бахчи и ягодных плантаций.

Кроме того, будут привлекаться специалисты технической и пищевой промышленности. Предварительно запланировано трудоустроить 247 человек.