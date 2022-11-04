Оставившая маленького ребенка на улице мать сама пришла в полицию

Фото: polisia.kz

Оставившая ребенка на улице мать нашлась в Актобе. Она сама пришла в полицию 4 ноября. По ее словам, она оставила ребенка малознакомым, а сама ушла забрать заработную плату с места работы, сообщает Zakon.kz.

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