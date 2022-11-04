Оставившая маленького ребенка на улице мать сама пришла в полицию
Фото: polisia.kz
Оставившая ребенка на улице мать нашлась в Актобе. Она сама пришла в полицию 4 ноября. По ее словам, она оставила ребенка малознакомым, а сама ушла забрать заработную плату с места работы, сообщает Zakon.kz.
По пути встретила знакомого, с которым ушла распивать алкогольные напитки.
На 43-летнюю женщину составили протокол по статье 127 КоАП РК "Неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего", – рассказали в полиции.
3 ноября, около 11:00, неизвестная женщина оставила своего ребенка жителям дома по улице Нариманова на "несколько минут". Она сказала, что сходит в магазин, но так и не вернулась.
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