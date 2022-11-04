Массовая драка произошла в одном из заведений Алматы
Фото: Zakon.kz
Массовая драка произошла в конце прошлой недели в алматинском баре "Крафт", сообщает Zakon.kz.
Как рассказал журналист Михаил Козачков, в одной команде оказались 4 парней, а в другой – парень и две девушки.
Уж не знаю, что подмешивают в кальяны в этом заведении, но девушек били так, словно они тоже парни, – написал журналист.
Отметим, что данный факт расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по территориальности.
С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшими, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам чего будет дана квалификация событию. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы
Подразделение криминальной полиции работает над задержанием подозреваемых.
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