Массовая драка произошла в одном из заведений Алматы

Массовая драка произошла в конце прошлой недели в алматинском баре "Крафт", сообщает Zakon.kz.

Как рассказал журналист Михаил Козачков, в одной команде оказались 4 парней, а в другой – парень и две девушки.

Уж не знаю, что подмешивают в кальяны в этом заведении, но девушек били так, словно они тоже парни, – написал журналист.

Отметим, что данный факт расследуется отделом полиции при УП Бостандыкского района по территориальности.

С целью установления степени тяжести телесных повреждений, полученных потерпевшими, назначена судебно-медицинская экспертиза, по результатам чего будет дана квалификация событию. Пресс-служба Департамента полиции города Алматы

Подразделение криминальной полиции работает над задержанием подозреваемых.