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Законодательство РК

Более 490 туалетов не хватает на территориях гранд-туров Казахстана

вход Фото: Zakon.kz
Специалисты Министерства культуры и спорта РК проверили состояние туристских направлений и гранд-туров страны. Они пришли к выводу, что на данных территориях необходимо установить 493 туалета, сообщает Zakon.kz.

Результаты и рекомендательные письма были направлены акиматам и профильным ведомствам.

Кроме того, они порекомендовали установить указатели, мусорные контейнеры, повысить качество работы интернета и сотовой связи, проложить пищевые дороги до базовых баз.

Также специалисты проинспектировали вокзалы, автозаправочные станции, пункты питания и другие объекты.

Государство готово просубсидировать содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 тыс. тенге. По актуальным данным одобрено 11 заявок на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов: 3 – Акмолинская область, 1 – Восточно-Казахстанская область, 1 – область Абай, 2 – Жамбылская область, 2 – Карагандинская область, 2 – Костанайская область. Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК

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