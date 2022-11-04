Более 490 туалетов не хватает на территориях гранд-туров Казахстана

Фото: Zakon.kz

Специалисты Министерства культуры и спорта РК проверили состояние туристских направлений и гранд-туров страны. Они пришли к выводу, что на данных территориях необходимо установить 493 туалета, сообщает Zakon.kz.

Результаты и рекомендательные письма были направлены акиматам и профильным ведомствам. Кроме того, они порекомендовали установить указатели, мусорные контейнеры, повысить качество работы интернета и сотовой связи, проложить пищевые дороги до базовых баз. Также специалисты проинспектировали вокзалы, автозаправочные станции, пункты питания и другие объекты. Государство готово просубсидировать содержание санитарно-гигиенических узлов в размере 83 тыс. тенге. По актуальным данным одобрено 11 заявок на субсидирование части затрат субъектов предпринимательства на содержание санитарно-гигиенических узлов: 3 – Акмолинская область, 1 – Восточно-Казахстанская область, 1 – область Абай, 2 – Жамбылская область, 2 – Карагандинская область, 2 – Костанайская область. Пресс-служба Министерства культуры и спорта РК Читайте также Начата модернизация водовода "Астрахань – Мангышлак" Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана из-за сильных осадков Эксперты дают расклады на 15-й тур Чемпионата Англии по футболу

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