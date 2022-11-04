Нурлыбек Налибаев ответил на вопросы более чем 400 сельчан в Кызылординской области

Жители Кызылординской области получили возможность в новом формате напрямую обратиться к акиму области. Глава региона Нурлыбек Налибаев совместно с руководителями правоохранительных органов посетил 6 районов, сообщает Zakon.kz.

Аким провел личный прием по актуальным вопросам населения, где вместе с руководителями отрасли ответил на волнующие жителей вопросы.

Сначала аким области рассмотрел вопросы жителей Жанакоргана, Аральского района, затем вместе с руководителями правоохранительных органов посетил Сырдарьинский, Жалагашский, Кармакшинский, Казалинский районы. Таким образом, более 400 граждан изложили главе региона свои проблемы и пожелания.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

На личном приеме участвовали председатель областного суда Адильхади Шыгамбаев, прокурор области Нурлан Бижанов, начальник департамента Комитета национальной безопасности по Кызылординской области и городу Байконыр Болат Калмурзаев, начальник областного департамента полиции Мухтар Кожабаев и руководитель областного департамента экономических расследований Бахыт Кайшыбеков. Также присутствовали исполняющий обязанности руководителя областного департамента Агентства по противодействию коррупции Серикжан Мырзалы и руководитель Департамента государственных доходов Гани Аманов.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Местные жители поднимали актуальные вопросы оформления земельных участков, перевода пастбищных угодий в пашни, трудоустройства, получения социальной помощи, жилья, распределения безвозмездных грантов.

Среди жителей, пришедших на прием, – мать 14 детей, один из которых имеет инвалидность I группы.

"Я мать 14 детей. Пришла на прием просить помощи в трудоустройстве. Я работаю одна, на ежедневное питание и одежду детей нужны деньги. Аким области выслушал меня и отметил, что поможет мне устроиться на должность технического работника одного из новых социальных объектов в районе", – сказала мать-героиня. "Я поднял вопрос качества дорог между селом Когалыколь и городом Кызылорда. Глава региона дал соответствующее поручение акиму района, подчеркнув важность моего вопроса. Сейчас подготовлен специальный проект по улучшению качества дорог, и в скором будущем этот вопрос будет решен", – сказал житель Сырдарьинского района Даулет Кырдан.

Глава региона вместе со специалистами отрасли тщательно изучил каждый вопрос, отметил, что в рамках требований законности по каждому из них будет принято решение, и дал конкретные поручения ответственным руководителям управлений. Прибывшие к руководителям правоохранительных органов граждане также задали свои вопросы и получили соответствующее разъяснение в рамках закона.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

Отметим, что подобные встречи, основанные на принципе "слышащего государства", проводятся дважды в год.

Аким области в рамках указа президента встретился с жителями и ответил на их вопросы. Налибаев напомнил, что в Приаралье успешно реализуются важные социальные объекты и новые проекты.

Благодаря поддержке главы государства в нашем регионе реализуются новые объекты и проекты. Есть прогресс во всех сферах деятельности. Совсем недавно вместе с престижной турецкой компанией "Акса энерджи" мы заложили фундамент теплоэлектроцентрали мощностью 240 мегаватт, стоимость которой превышает 215 млрд тенге и которая полностью обеспечит теплом и электричеством город. В следующем году построим завод по производству 24 тыс. тонн томатной пасты в год стоимостью 13,8 млрд тенге. Нурлыбек Налибаев

Он отметил, что в регионе планируется строительство Дворца бракосочетаний стоимостью 1,6 млрд. тенге и Дворца искусств на 1000 мест стоимостью 3,7 млрд тенге, на левом берегу заложен фундамент Центра крови стоимостью 2,7 млрд тенге.

Фото: пресс-служба акимата Кызылординской области

По словам акима, в Жалагашском районе сданы в эксплуатацию Дворец школьников на 200 мест и школа искусств на 50 мест. В Жанакорганском районе открыт современный парк отдыха стоимостью 790 млн тенге. В Сырдарьинском районе, в селе Наги Ильясова построен "Парк трудящихся" стоимостью 790 млн тенге. В Аральском районе открыли монумент и "Аллею рыбаков".

При спонсорстве известного предпринимателя Марата Дуйсенбаева начато строительство центра "Анаға тағзым" стоимостью 1,5 млрд тенге. При поддержке нашего земляка Булата Утемуратова строится новый терминал аэропорта "Коркыт ата" на 12 млрд тенге. На границе региона с Туркестанской областью за счет спонсора возводятся въездные ворота стоимостью 200 млн тенге. Нурлыбек Налибаев

Кроме того, в рамках Года детей при поддержке спонсоров построены 80 спортивно-игровых площадок стоимостью 1,6 млрд тенге.

По итогам соглашения с руководством Национальной компании "КазГерМунай" в городе Кызылорда стартует проект "Дворца школьников" современного типа. Всего за 5-6 месяцев местные предприниматели выделили 9 млрд тенге на поддержку реализации масштабных проектов, – сказал Налибаев.

Стекольный завод начал выпускать свою первую продукцию и экспортировать ее в соседнее государство.

В следующем году начнется строительство 27 объектов здравоохранения. В рамках образовательного проекта "Комфортная школа" будут построены 15 государственных школ. Также мы намерены построить стадион современного типа для любителей спорта, – сообщил глава региона.