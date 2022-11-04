Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана из-за сильных осадков
По данным РГП "Казгидромет", на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.
На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке региона – сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части региона порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.
Ночью и утром в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром – туман, гололед.
Ночью на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области – туман.
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