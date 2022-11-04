Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана из-за сильных осадков

Штормовое предупреждение объявлено в пяти областях Казахстана из-за непогоды Фото: unsplash
В четырех регионах Казахстана синоптики на 5 ноября объявили штормовое предупреждение из-за непогоды: ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также туман, гололед, сильный ветер, метель, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке региона – сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части региона порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром – туман, гололед.

Ночью на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области – туман.

Новость по теме

Снег, дождь, туман и гололед ожидаются в Казахстане 5 ноября

Ранее синоптики сообщили, что казахстанцев ждут морозные выходные.

Читайте также

Начата модернизация водовода "Астрахань – Мангышлак"

Более 490 туалетов не хватает на территориях гранд-туров Казахстана

Эксперты дают расклады на 15-й тур Чемпионата Англии по футболу

Динара Халдарова
Казгидромет Казахстан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
шар, гороскоп
Названы знаки зодиака, представители которых прославятся и разбогатеют
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
В WhatsApp произошли глобальные изменения
В WhatsApp произошли глобальные изменения
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления