Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана из-за сильных осадков

В четырех регионах Казахстана синоптики на 5 ноября объявили штормовое предупреждение из-за непогоды: ожидаются сильные осадки в виде дождя и снега, а также туман, гололед, сильный ветер, метель, сообщает Zakon.kz.

По данным РГП "Казгидромет", на юге, в горных и предгорных районах Туркестанской области ожидается туман. Ветер юго-западный с переходом на восточный, на севере, в горных районах области 15-20 м/с.

На большей части Северо-Казахстанской области ожидается снег, ночью на северо-востоке региона – сильный снег. На севере, западе, востоке области ожидаются гололед, метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, ночью на юго-западе, юге области, днем на большей части региона порывы 23-28 м/с. В Петропавловске ожидаются снег, гололед, низовая метель. Ветер юго-западный 15-20 м/с, днем порывы 23-28 м/с.

Ночью и утром в северной половине Западно-Казахстанской области ожидаются туман, гололед. В Уральске ночью и утром – туман, гололед.

Ночью на юге Мангистауской области ожидается сильный дождь. На севере области – туман.

Новость по теме Снег, дождь, туман и гололед ожидаются в Казахстане 5 ноября

Ранее синоптики сообщили, что казахстанцев ждут морозные выходные.