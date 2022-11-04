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Токаеву доложили о договоренностях с Ираном

встреча Фото: akorda.kz
Глава государства Касым-Жомарт Токаев принял заместителя премьер-министра – министра торговли и интеграции Серика Жумангарина, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Акорда, президент был проинформирован о новых подходах к развитию торговой политики. В настоящее время торговля занимает первое место в стране в структуре ВВП (18,3 %) по числу занятых (1,45 млн человек) и количеству субъектов бизнеса (551 тыс.). В то же время отрасль отстает по размеру прибыли на одного субъекта и по уровню инвестиций в основной капитал.

Представленные подходы направлены на защиту внутреннего рынка, поддержку собственного производства и открытие новых рынков сбыта. Предусматривается развитие электронной коммерции, строительство трансграничных и крупных торгово-логистических хабов.

В ходе встречи были рассмотрены вопросы деятельности Казахстана в интеграционных союзах и создания зон свободной торговли. Серик Жумангарин отчитался о договоренностях, достигнутых в ходе поездки казахстанской делегации в Иран.

Глава государства поручил усилить работу по внедрению новых форматов торговли, а также отметил необходимость активнее защищать национальные экономические интересы на международных рынках.

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