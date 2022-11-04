Казахстанским ученым и преподавателям вручили госнаграды

Министр науки и высшего образования РК Саясат Нурбек в торжественной обстановке вручил государственные награды работникам подведомственных вузов и научно-исследовательских институтов, приуроченные ко Дню Республики, сообщает Zakon.kz.

Во время выступления министр отметил позитивные сдвиги в сфере науки и высшего образования.

Благодаря поддержке главы государства в сфере науки и высшего образования происходят позитивные изменения: совершенствуется законодательство, почти вдвое возросло финансирование науки, повышаются стипендии. Поддержка оказывается молодым ученым, в том числе вузов, модернизируется материально-техническая база НИИ, ученые направляются на стажировки в ведущие научные центры, идет процесс дебюрократизации науки. И значительный вклад в развитие сферы высшего образования и науки вносите вы, уважаемые коллеги! Выражаю вам благодарность и желаю вам успехов! Саясат Нурбек

1 ноября министр рассказал о проблемах интернационализации высшего образования. Кроме того, он уточнил, филиалы каких зарубежных вузов могут открыть в Казахстане.