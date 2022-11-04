Президент РФ Владимир Путин согласился с высказыванием знаменитого российского историка и литератора Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошедшего, отметив, что нынешняя Украина прошла многолетний путь прямого вмешательства Запада в ее внутренние дела.

Гражданин США Скайлер Джеймс Греттс, приехавший воевать в качестве наемника на Украину, убит в ходе артиллерийского обстрела.

"Бандеровское руководство" Украины думает в основном о деньгах, спрятанных в западных банках, не задумываясь о последствиях происходящего – Владимир Путин.

Пентагон намерен перевести биолаборатории из Украины в третьи страны, среди которых Болгария, Чехия и государства Прибалтики. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов журналу Newsweek.

Украинские силовики предприняли провокацию с использованием бронетехники на участке границы с Беларусью, сообщил Государственный пограничный комитет республики.

Беларусь возбудила дело против организаторов белорусского формирования, ведущего в Чехии, Польше и Украине "обучение и слаживание боевиков" – МВД.

Воздушная тревога снова объявлена на Украине, сирены звучат в Киеве и еще 9 регионах, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

Информация России о готовности Киева применить "грязную бомбу" отвергнута главами внешнеполитических ведомств стран G7.

Имущество президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на почти миллиард гривен было арестовано. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.