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Ситуация в Украине: воздушная тревога объявлена в Киеве и 9 регионах, убит американский наемник

Украина Фото: pixabay
В Украине погиб состоявший в "Интернациональном легионе" 23-лений наемник из Соединенных Штатов Америки Скайлер Греггс, сообщает Zakon.kz.

  • Президент РФ Владимир Путин согласился с высказыванием знаменитого российского историка и литератора Николая Карамзина о том, что настоящее является следствием прошедшего, отметив, что нынешняя Украина прошла многолетний путь прямого вмешательства Запада в ее внутренние дела.

  • Гражданин США Скайлер Джеймс Греттс, приехавший воевать в качестве наемника на Украину, убит в ходе артиллерийского обстрела. 

  • "Бандеровское руководство" Украины думает в основном о деньгах, спрятанных в западных банках, не задумываясь о последствиях происходящего – Владимир Путин.

  • Пентагон намерен перевести биолаборатории из Украины в третьи страны, среди которых Болгария, Чехия и государства Прибалтики. Об этом заявил посол РФ в США Анатолий Антонов журналу Newsweek.

  • Украинские силовики предприняли провокацию с использованием бронетехники на участке границы с Беларусью, сообщил Государственный пограничный комитет республики.

  • Беларусь возбудила дело против организаторов белорусского формирования, ведущего в Чехии, Польше и Украине "обучение и слаживание боевиков" – МВД.

  • Воздушная тревога снова объявлена на Украине, сирены звучат в Киеве и еще 9 регионах, а также в подконтрольном киевским властям городе Запорожье, свидетельствуют данные ресурса "Карта воздушных тревог Украины".

  • Информация России о готовности Киева применить "грязную бомбу" отвергнута главами внешнеполитических ведомств стран G7.

  • Имущество президента промышленного гиганта "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на почти миллиард гривен было арестовано. Об этом сообщает Служба безопасности Украины.

  • В Пентагоне заявили, что выделят новый пакет военной помощи Украине в размере 400 млн долларов.

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