Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Восточном Казахстане устраняют коррупционные риски в сфере лесного хозяйства

о коррупции Фото: пресс-служба акимата ВКО
В Восточно-Казахстанской области проведено онлайн-совещание с участием руководителя Антикоррупционной службы региона Дениса Шакенова, сообщает Zakon.kz.

Также на совещании присутствовали руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Алмат Абдикешов и председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев с подключением руководителей 60 подведомственных организаций Комитета по всей стране.

На встрече были рассмотрены результаты внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного в деятельности РГУ "Семей орманы", и представление по уголовному делу в отношении руководства государственного Резервата, которые обвиняются в неоднократном совершении коррупционных уголовных правонарушений в виде получения взяток преступной группой и находятся "под стражей".

Уголовные правонарушения стали возможными из-за ненадлежащего ведомственного контроля руководства Комитета лесного хозяйства и животного мира, которые вместо того, чтобы соблюдать закон, быть приверженным государственной политике и последовательно проводить ее в жизнь, сами же из корыстных побуждений способствовали совершению уголовных правонарушений.

Значительную роль сыграло несовершенство законодательства в сфере лесопользования.

Порядок реализации лесопродукции не регламентирован, должностные лица Резервата сами устанавливали цену на лесопродукцию и покупателя. Свободный доступ к приобретению лесопродукции Резервата отсутствует, покупка леса возможна только "своими покупателями", то есть процедура реализации лесоматериалов непрозрачна. Денис Шакенов

По Резервату только за 2021 год выявлен теневой оборот лесопродукции в объеме 6393 кубометра, весь объем распределен среди 13 покупателей, разница составила 248 млн тенге, откуда сложились суммы взяток для должностных лиц.

Отсутствие правовой регламентации показывает наличие аналогичных коррупционных рисков в масштабах всей страны в других Резерватах и лесоохранных учреждениях.

Сейчас по нашей рекомендации для упорядочения порядка установления цен на лесопродукцию издан приказ "Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития лесного хозяйства". Это половинчатые меры. Требуется принятие нормативного акта, четко регламентирующего весь порядок реализации лесопродукции, что на корню исключит коррупционные риски в данной сфере, – подчеркнул глава Антикоррупционной службы ВКО.

В целях исключения повторных коррупционных проявлений Антикоррупционной службой ВКО Комитету лесного хозяйства и животного мира рекомендовано принять соответствующие меры по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений и других нарушений закона, а также за отсутствие надлежащего ведомственного контроля за деятельностью подчиненных работников, повлекшее за собой совершение коррупционного правонарушения, рекомендовано рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности курирующего заместителя председателя данного Комитета.

о коррупции

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В завершение Шакенов разъяснил подключенным в онлайн-формате руководителям лесных организаций со всей страны о необходимости более качественного проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. По его мнению, это позволит им самим выявлять условия и предпосылки коррупционных правонарушений и не допускать их проявления. В ином случае возможна административная ответственность за ненадлежащее осуществление мер по противодействию коррупции по ст. 680 КоАП РК, которая предполагает не только внушительный штраф, но и увольнение с государственной службы.

Необходимость упреждения и недопущения коррупционных проявлений полностью соответствует Концепции антикоррупционной политики РК, утвержденной главой государства от 2 февраля 2022 года.

Читайте также

Начата модернизация водовода "Астрахань – Мангышлак"

Более 490 туалетов не хватает на территориях гранд-туров Казахстана

Штормовое предупреждение объявлено в 4 областях Казахстана из-за сильных осадков

Елена Беляева
Антикор Восточно-Казахстанская область
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
шар, гороскоп
Названы знаки зодиака, представители которых прославятся и разбогатеют
В WhatsApp произошли глобальные изменения
В WhatsApp произошли глобальные изменения
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
Школьник предложил Досаеву решение проблемы с подтоплениями в Алматы
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления