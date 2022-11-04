В Восточном Казахстане устраняют коррупционные риски в сфере лесного хозяйства

В Восточно-Казахстанской области проведено онлайн-совещание с участием руководителя Антикоррупционной службы региона Дениса Шакенова, сообщает Zakon.kz.

Также на совещании присутствовали руководитель аппарата Министерства экологии, геологии и природных ресурсов РК Алмат Абдикешов и председатель Комитета лесного хозяйства и животного мира Нурлан Кылышбаев с подключением руководителей 60 подведомственных организаций Комитета по всей стране.

На встрече были рассмотрены результаты внешнего анализа коррупционных рисков, проведенного в деятельности РГУ "Семей орманы", и представление по уголовному делу в отношении руководства государственного Резервата, которые обвиняются в неоднократном совершении коррупционных уголовных правонарушений в виде получения взяток преступной группой и находятся "под стражей".

Уголовные правонарушения стали возможными из-за ненадлежащего ведомственного контроля руководства Комитета лесного хозяйства и животного мира, которые вместо того, чтобы соблюдать закон, быть приверженным государственной политике и последовательно проводить ее в жизнь, сами же из корыстных побуждений способствовали совершению уголовных правонарушений.

Значительную роль сыграло несовершенство законодательства в сфере лесопользования.

Порядок реализации лесопродукции не регламентирован, должностные лица Резервата сами устанавливали цену на лесопродукцию и покупателя. Свободный доступ к приобретению лесопродукции Резервата отсутствует, покупка леса возможна только "своими покупателями", то есть процедура реализации лесоматериалов непрозрачна. Денис Шакенов

По Резервату только за 2021 год выявлен теневой оборот лесопродукции в объеме 6393 кубометра, весь объем распределен среди 13 покупателей, разница составила 248 млн тенге, откуда сложились суммы взяток для должностных лиц.

Отсутствие правовой регламентации показывает наличие аналогичных коррупционных рисков в масштабах всей страны в других Резерватах и лесоохранных учреждениях.

Сейчас по нашей рекомендации для упорядочения порядка установления цен на лесопродукцию издан приказ "Методика прогнозирования основных показателей социально-экономического развития лесного хозяйства". Это половинчатые меры. Требуется принятие нормативного акта, четко регламентирующего весь порядок реализации лесопродукции, что на корню исключит коррупционные риски в данной сфере, – подчеркнул глава Антикоррупционной службы ВКО.

В целях исключения повторных коррупционных проявлений Антикоррупционной службой ВКО Комитету лесного хозяйства и животного мира рекомендовано принять соответствующие меры по устранению причин и условий, способствующих совершению уголовных правонарушений и других нарушений закона, а также за отсутствие надлежащего ведомственного контроля за деятельностью подчиненных работников, повлекшее за собой совершение коррупционного правонарушения, рекомендовано рассмотреть вопрос дисциплинарной ответственности курирующего заместителя председателя данного Комитета.

Фото: пресс-служба акимата ВКО

В завершение Шакенов разъяснил подключенным в онлайн-формате руководителям лесных организаций со всей страны о необходимости более качественного проведения внутреннего анализа коррупционных рисков. По его мнению, это позволит им самим выявлять условия и предпосылки коррупционных правонарушений и не допускать их проявления. В ином случае возможна административная ответственность за ненадлежащее осуществление мер по противодействию коррупции по ст. 680 КоАП РК, которая предполагает не только внушительный штраф, но и увольнение с государственной службы.