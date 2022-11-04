В Петропавловске человек погиб во время ремонта лифта
Фото: пресс-служба УП города Петропавловска
В 9-тиэтажном доме по улице Жумабаева при капитальном ремонте лифта оборвался трос, в результате чего в шахту с высоты 8-го этажа сорвался 39-летний мужчина, сообщает Zakon.kz.
Трагедия произошла 4 ноября.
Как рассказали в Управление полиции города, от полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Погибший выполнял ремонтные работы.
Данный факт зарегистрирован по части 3 статьи 156 УК РК "Нарушение правил охраны труда".
На месте происшествия работают сотрудники прокуратуры и следственно-оперативной группы УП.
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