В Туркестанской области два села закрыты на карантин

В селах Қаржан и Кызылата Туркестанской области введены ограничительные меры из-за выявленного у мелкого рогатого скота бруцеллеза, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал Qazaqstan, решение принял сельский акимат, чтобы инфекционное заболевание не распространилось на другие села.

Отмечается, что в данное время скот лечат. Их рекомендовано не выпускать в поле.

Другие домашние животные в стране будут находиться под наблюдением ветеринарных специалистов около месяца.