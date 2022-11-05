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В Туркестанской области два села закрыты на карантин

животные Фото: https://primeminister.kz/ru
В селах Қаржан и Кызылата Туркестанской области введены ограничительные меры из-за выявленного у мелкого рогатого скота бруцеллеза, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет телеканал Qazaqstan, решение принял сельский акимат, чтобы инфекционное заболевание не распространилось на другие села.

Отмечается, что в данное время скот лечат. Их рекомендовано не выпускать в поле.

Другие домашние животные в стране будут находиться под наблюдением ветеринарных специалистов около месяца.

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