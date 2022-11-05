Червь под кожей: В Уральске выявили редкий случай заражения дирофиляриозом

В Уральске зарегистрировали редкий случай заражения человека дирофиляриозом. Это паразитарное заболевание вызывает червь, который попадает в организм через укусы насекомых, сообщает Zakon.kz.

Во взрослую особь личинка вырастает в течение нескольких месяцев. Поэтому, если после укуса под кожей заметны зуд и шевеления, нужно срочно обращаться к врачам.

Уральцу, у которого червя нашли под кожей, помогли хирурги, уточняет КТК. А в СЭС просят казахстанцев не пренебрегать в теплое время года спреями от кровососущих и москитными сетками. В последний раз случай подобного заражения в Уральске регистрировали три года назад.