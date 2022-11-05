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Червь под кожей: В Уральске выявили редкий случай заражения дирофиляриозом

под кожей Фото: скриншот видео
В Уральске зарегистрировали редкий случай заражения человека дирофиляриозом. Это паразитарное заболевание вызывает червь, который попадает в организм через укусы насекомых, сообщает Zakon.kz.

Во взрослую особь личинка вырастает в течение нескольких месяцев. Поэтому, если после укуса под кожей заметны зуд и шевеления, нужно срочно обращаться к врачам.

Уральцу, у которого червя нашли под кожей, помогли хирурги, уточняет КТК. А в СЭС просят казахстанцев не пренебрегать в теплое время года спреями от кровососущих и москитными сетками. В последний раз случай подобного заражения в Уральске регистрировали три года назад.  

Раньше бытовало мнение, что им заболевают только животные, но в последние годы регистрируются случаи среди людей. В наибольшей зоне риска заражения находятся некоторые категории людей, среди которых заводчики собак и кошек, люди, проживающие у открытых водоемов, и те люди, которые часто бывают на природе. Главный специалист Департамента санитарно-эпидемиологического контроля ЗКО Лунара Исенжолова

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