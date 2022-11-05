Ольга Тихонова вышла в полуфинал на ЭКМ по шорт-треку

Фото: НОК РК

В третьем четвертьфинальном забеге Тихонова стала третьей с результатом 2:36.859. Эти секунды позволили ей квалифицироваться в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

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