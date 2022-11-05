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Ольга Тихонова вышла в полуфинал на ЭКМ по шорт-треку

Ольга Тихонова в США Фото: НОК РК
В третьем четвертьфинальном забеге Тихонова стала третьей с результатом 2:36.859. Эти секунды позволили ей квалифицироваться в полуфинал, сообщает Zakon.kz.

В Солт-Лейк-Сити проходит квалификация ЭКМ по шорт-треку, передает Prosports.kz

Казахстанка Ольга Тихонова сумела пробиться в полуфинал в первой попытке на дистанции 1500 метров.

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