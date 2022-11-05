Фанаты Гарри Поттера засорили место гибели эльфа Добби носками

Добби освободился от рабства, когда Гарри хитростью заставил Люциуса Малфоя кинуть эльфу носок. Полученный предмет гардероба герой носил до самой смерти. Фанаты закидали памятник носками, сообщает Zakon.kz.

Экологи попросили фанатов "Гарри Поттера" перестать приносить вещи на пляж Фрешуотер Запад в Уэльсе, где снималась сцена, в которой умирает эльф Добби, сообщает Variety.

После того, как там был установлен его памятник, еще больше поклонников саги захотели посетить это место и оставить носки в дань уважения к персонажу. В итоге их на пляже оказалось так много, что это превратилось в проблему.

Экологи отмечают, что одежда, безделушки и краска с гальки могут попасть в морскую среду, стать частью пищевой цепочки и тем самым подвергнуть риску дикую природу.

Добби пришел на помощь Поттеру и его друзьям и был убит Беллатрисой Лестрейндж.