Eще три казахстанца прошли стартовый круг на ЧА-2022 по боксу

На проходящем в эти дни азиатском первенстве по боксу в очередной день соревнований на ринг Аммана (Иордания) вышли трое казахстанцев, которые сумели порадовать болельщиков своей победой в первом круге турнира, сообщает Zakon.kz.

В весовой категории до 48 килограммов чемпион мира и Азии среди молодежи 2021 года перспективный Санжар Ташкенбай переиграл узбекского боксера Асилбека Джалилова. Итогом этого поединка стала победа Ташкенбая единогласным решением судей — 5:0.

Тем самым 19-летний казахстанец сравнял счет в противостоянии боксеров Казахстана и Узбекистана – 1:1 на этом ЧА, ранее проиграл Санатали Тольтаев.

В весе до 67 килограммов чемпион Казахстана Дулат Бекбауов не дал никаких шансов своему сопернику Сапармурату Одаеву из Туркменистана, обыграв его со счетом 5:0. Далее Дулату светит полуфинал, но в случае успеха над Жакшылыком Талайбековым из Кыргызстана.

Серебряный призер Азиатских игр 2018 года Асланбек Шымбергенов за выход в четвертьфинал ЧА-2022 нокаутировал филиппинца Маржона Пианьяра во втором раунде, и судья вынужден был остановить бой. В следующем раунде капитана казахстанской сборной ждет представитель Индии – Сачин.

Таким образом, из стартовавших на ЧА-2022 семерых казахстанских боксеров борьбу продолжают шестеро.

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