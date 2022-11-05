На Филиппинах во время шторма "Налджи" погибли 155 человек

По меньшей мере 129 человек получили различные травмы, 34 числятся пропавшими без вести, сообщает Zakon.kz.

Более 4,23 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины. От стихии погибли 155 человек, пишет ТАСС.

1,01 млн перемещенных лиц находятся в 1038 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома.

В 13 регионах республики зафиксировали 1,53 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Шторм повредил 24,9 тыс. домов и уничтожил более 3 тыс. зданий. Ущерб, нанесенный 671 инфраструктурному объекту, оценивают в 71,37 млн долларов. В результате удара стихии были повреждены 503 дороги и 119 мостов.

В 359 городах зафиксировали перебои в электроснабжении, но в 252 его восстановили, в 38 муниципалитетах остаются проблемы со связью, в 11 – с водоснабжением.

В 666 учебных заведениях приостановили занятия, на 223 предприятиях – работу. В 520 городах действует режим бедствия. На оказание помощи правительство выделило 2,73 млн долларов.

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября.

Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября – зону филиппинской ответственности.

Каждый год на Филиппины обрушиваются в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.