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Эндокринологи развенчали миф о вредных свойствах картофеля

чипсы Фото: pixabay
Американские эндокринологи провели исследование, результаты которого развеяли миф о вредных свойствах картофеля, сообщает Zakon.kz.

Эксперимент проводили более 50 лет. Специалисты следили за состоянием здоровья нескольких тысяч добровольцев с 1971 года, пишет "КП".

Как оказалось, употребление картошки в разных видах не приносит никакого вреда. Медики сделали вывод, что среди испытуемых на 24% снизился риск заполучить диабет второго типа и атеросклероз.

Участие в эксперименте принимали физически активные люди. По словам экспертов, при наличии хронических заболеваний стоит относиться к своей диете внимательнее.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

Диетолог Елена Соломатина рассказала о пользе острой пищи для пищеварения. Она отметила, что острые специи оказывают дезинфицирующий эффект, улучшают пищеварение и метаболические процессы.

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