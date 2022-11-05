Эндокринологи развенчали миф о вредных свойствах картофеля

Американские эндокринологи провели исследование, результаты которого развеяли миф о вредных свойствах картофеля, сообщает Zakon.kz.

Эксперимент проводили более 50 лет. Специалисты следили за состоянием здоровья нескольких тысяч добровольцев с 1971 года, пишет "КП".

Как оказалось, употребление картошки в разных видах не приносит никакого вреда. Медики сделали вывод, что среди испытуемых на 24% снизился риск заполучить диабет второго типа и атеросклероз.

Участие в эксперименте принимали физически активные люди. По словам экспертов, при наличии хронических заболеваний стоит относиться к своей диете внимательнее.

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