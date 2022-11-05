Новые фильмы про Гарри Поттера могут снять с согласия Джоан Роулинг

Директор кинокомпании Warner Bros. Discovery отметил, что фильмы о волшебнике принесли большую прибыль, сообщает Zakon.kz.

Исполнительный директор компании Warner Bros. Discovery Дэвид Заслав сказал инвесторам, что стремится выпустить больше фильмов про Гарри Поттера, если автор произведения Джоан Роулинг даст согласие, пишет The Hollywood Reporter.

Мы не снимали Гарри Поттера уже 15 лет. Фильмы DC и фильмы о Гарри Поттере принесли много прибыли Warner Bros. за последние 25 лет. Дэвид Заслав

Семь романов о Гарри Поттере принесли писательнице Джоан Роулинг всемирную известность, общий тираж книг превысил 500 млн экземпляров. По книгам сняли восемь фильмов.