Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

В Алматы завели уголовное дело после нападения водителя автобуса на мужчину

Алматы, полция Фото: Zakon.kz
Полиция проводит досудебное расследование по факту нападения водителя автобуса на мужчину, который был за рулем автомобиля. Об этом корреспонденту Zakon.kz рассказали в пресс-службе полиции 5 ноября.

Инцидент произошел 31 октября 2022 года. Водитель автобуса 31-го маршрута во время ссоры набросился с ножом на мужчину, находившегося за рулем автомобиля Mitsubishi Pajero, и нанес ему ранение.

В полиции дали официальный комментарий по этому поводу.

Уголовное дело зарегистрировано по ст. 107 ч. 1 УК РК. В рамках производства будет назначена судебно-медицинская экспертиза и проведены соответствующие следственные действия. По результатам комплекса мероприятий по уголовному делу будет принято окончательное процессуальное решение, – сообщили в полиции.

Как рассказал пострадавший 23-летний Никита Калистратов, в районе 18:30 они с отцом ехали на автомобиле по ул. Жандосова и он подрезал автобус 31-го маршрута, не доезжая до ул. Алтынсарина. Водитель автобуса вышел, стал кричать матом. Далее он нанес ножом удар по спине мужчины.

Стоявшие на остановке люди вызвали скорую помощь и полицию. Пострадавшего парня увезли в 7-ю горбольницу в Калкаман, ему сделали операцию.

Ирина Лукичева
Алматы
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Названы Топ-6 знаков зодиака, у представителей которых есть все шансы разбогатеть в ноябре
Назван Топ-6 знаков зодиака, у представителей которых есть все шансы разбогатеть в ноябре
торги на бирже
Курсы валют на 5-6 ноября
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Досаев обратился с призывом к алматинцам
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Аким Алматы 30 минут простоял на остановке в ожидании автобуса
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления