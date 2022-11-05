Ерлан Карин: Программа политической модернизации получила правовое оформление
Касым-Жомарт Токаев с момента избрания главой государства последовательно осуществляет поэтапные политические преобразования, отметил Ерлан Карин.
За прошедшие годы было реализовано четыре пакета политических реформ, в рамках которых принято 13 законов, направленных на повышение конкурентности и транспарентности политического процесса. Государственный советник РК Ерлан Карин
Очередной пакет политических реформ был выдвинут главой государства в мартовском Послании и реализован посредством июньского конституционного референдума.
Понятно, что конституционная реформа потребовала внесения изменений и дополнений в действующее законодательство. Правительство разработало проекты соответствующих законов, отражающих конституционные поправки, и внесло их в сентябре в Парламент. Ерлан Карин
Эти законы сперва были тщательно и всесторонне рассмотрены и одобрены Мажилисом, затем приняты Сенатом и сегодня публично подписаны президентом.
Результатом принятия шести законов станет перераспределение полномочий президента другим институтам власти, переформатирование представительной ветви власти, совершенствование избирательной системы, усиление правозащитных институтов, а также модернизация выборного процесса. Ерлан Карин
Тем самым программа масштабной политической модернизации, инициированная главой государства, получила окончательное правовое оформление, заключил Ерлан Карин.
5 ноября глава государства принял участие в церемонии публичного подписания ряда важных законов.