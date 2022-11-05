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Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенных послов Казахстана

Казахстан Фото: akorda.kz
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев принял вновь назначенного посла Казахстана в Республике Узбекистан Бейбута Атамкулова 5 ноября, сообщает Zakon.kz.

В ходе беседы глава государства подчеркнул важность дальнейшего углубления стратегического партнерства и союзнических отношений, а также укрепления добрососедства между двумя странами.

Президент обратил внимание на необходимость эффективной реализации ранее достигнутых на высоком уровне договоренностей.

Глава государства также принял вновь назначенного посла Казахстана в Австрийской Республике, постоянного представителя Республики Казахстан при международных организациях в городе Вене Алибека Бакаева.

На встрече президент отметил необходимость наращивания связей с Австрией и профильными международными организациями. По его словам, Казахстан придает особое значение развитию торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества с Австрийской Республикой.

Токаев

Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поставил перед дипломатами ряд конкретных задач по дальнейшему укреплению взаимодействия Казахстана с государствами-партнерами в двустороннем и многостороннем форматах.

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