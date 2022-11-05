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Полиция предупредила алматинцев об уличных мошенниках

Алматы Фото: Zakon.kz
Мошенники все чаще пользуются доверчивостью и отзывчивостью алматинцев. В этой связи полиция Алматы предупредила горожан об уличных мошенниках, сообщает Zakon.kz.

Схема достаточно простая. Злоумышленник подходит к потенциальной жертве и сообщает о "беде", которая "произошла" с ним. Незнакомец просит у прохожего разрешения взять счет карточки, куда по легенде его родители должны отправить деньги.

Отправителем перевода является соучастник преступления. Он с украденного чужого сотового телефона на счет отзывчивого человека переводит деньги.

Ничего не подозревая, жертва обмана обналичивает деньги, передает незнакомцу и, сам того не желая, становится участником хищения чужого имущества.Начальник Управления дознания ДП города Алматы Олжас Шарипов

Полицейские Алматы рекомендуют принять меры, чтобы обезопасить себя и свое имущество:

  • не доверяйте незнакомым людям, какую бы историю они вам не рассказали;

  • не допускайте посторонних к манипуляциям с вашим карточным счетом;

  • не передавайте свои персональные данные третьим лицам;

  • будьте более бдительными и менее доверчивыми.

В РК назвали новый вид мошенничества – казахстанцам звонят люди, представляющиеся сотрудниками банка, и предлагают повысить ставки по депозитам.

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