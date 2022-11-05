Голодание может привести к набору веса – врач

Врач-гастроэнтеролог, диетолог Ольга Ермошина советует к похудению относиться серьезно, ведь есть определенные ошибки, совершив которые можно стать еще полнее или вовсе навредить своему организму, сообщает Zakon.kz.

К примеру, если совсем перестать кушать, то замедлится обмен веществ, организм станет воспринимать ситуацию так, что настали тяжелые времена и пора запасаться.

Даже диеты, которые призывают отказаться от сладкого или мучного, рано или поздно приведут к срыву, отмечает врач. Поэтому не стоит совсем переставать что-то употреблять, лучше снизить дозу.

Диетолог напомнила, что жиры необходимы организму человека для того, чтобы усваивались жирорастворимые витамины. Также они способствуют выбросу желчи.

Пища, содержащая "правильные" жиры, как раз может помочь. Она замедляет наступление чувства голода и помогает длительному насыщению.

Уточняется, что полезные жиры содержат такие продукты, как рыба, растительное масло, орехи, семена, горький шоколад и авокадо. Ими точно не насытишься, поэтому их важно сочетать с белками и углеводами.

Чтобы похудеть, мало сидеть на диете, даже если все рекомендации соблюдаются, а дефицит калорий учтен. Важно сохранять, а то и увеличить свою физическую активность.

Включение в свой образ жизни двигательной активности, систематической, регулярной, способствует наибольшему сжиганию жира и достижению лучших результатов по снижению веса, — цитирует 5-tv.ru гастроэнтеролога.

При этом нагрузки должны быть в меру и регулярно. Тренироваться рекомендуется по определенному графику, но такому, который не приведет к перегрузке ваших мышц и травмам.