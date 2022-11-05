В ВКО спасатели помогли двум попавшим в беду котам
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
За день в Восточном Казахстане произошли два инцидента, связанных со спасением котов, сообщает Zakon.kz.
В Усть-Каменогорске кота хозяева оставили дома и уехали на несколько дней. Животное просидело на балконе три дня.
Соседи, наблюдавшие за "мяуканием о помощи", сжалились и вызвали спасателей. С помощью веревки сотрудники службы ЧС спустили перепуганного кота на землю.Пресс-служба ДЧС ВКО
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Второй случай произошел в городе Шемонаихе. Кот слишком высоко забрался на дерево и, просидев там день, начал отчаянно "сигнализировать" о помощи.
Жительница ул. Жукова обратилась в службу "112".
Прибыв на место, сотрудники ПЧ-28 взобрались на высоту и с помощью веревок вернули кота на землю.
Фото: пресс-служба ДЧС ВКО
Сотрудники ДЧС ВКО нередко становятся героями добрых историй о спасении братьев наших меньших. И, несмотря на то, что основная задача пожарно-спасательных подразделений – это спасение людей, отказать в помощи животному, попавшему в беду, считают негуманным.Пресс-служба ДЧС ВКО
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