В ВКО спасатели помогли двум попавшим в беду котам

За день в Восточном Казахстане произошли два инцидента, связанных со спасением котов, сообщает Zakon.kz.

В Усть-Каменогорске кота хозяева оставили дома и уехали на несколько дней. Животное просидело на балконе три дня.

Соседи, наблюдавшие за "мяуканием о помощи", сжалились и вызвали спасателей. С помощью веревки сотрудники службы ЧС спустили перепуганного кота на землю. Пресс-служба ДЧС ВКО

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО

Второй случай произошел в городе Шемонаихе. Кот слишком высоко забрался на дерево и, просидев там день, начал отчаянно "сигнализировать" о помощи.

Жительница ул. Жукова обратилась в службу "112".

Прибыв на место, сотрудники ПЧ-28 взобрались на высоту и с помощью веревок вернули кота на землю.

Фото: пресс-служба ДЧС ВКО