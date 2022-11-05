Сакен Бибосынов вышел в полуфинал чемпионата Азии по боксу

Фото: Сакен Бибосынов/olympic.kz

На чемпионате Азии 2022 года по боксу в Иордании казахстанец Сакен Бибосынов (51 кг) встретился на ринге с малайзийцем Гайюмом Ариффином, сообщает Zakon.kz.

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