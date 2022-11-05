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В Италии в результате падения вертолета погибли ребенок и шесть взрослых

скорая, спасатели Фото: pixabay
В районе города Фоджа на юге Италии разбился вертолет. Погибли пятеро туристов из Словении, все члены одной семьи, в числе которых и 13-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Il Messaggero, погибли также пилот и местный медик.

Вертолет вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за непогоды. Полет был отложен на день. Из-за волнения на море воздушный транспорт выбрал и медик, который завершил свою смену в островной больнице и возвращался домой.

Причины катастрофы выясняются.

Известно, что в районе Тремити была гроза. 

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