В Италии в результате падения вертолета погибли ребенок и шесть взрослых
Фото: pixabay
В районе города Фоджа на юге Италии разбился вертолет. Погибли пятеро туристов из Словении, все члены одной семьи, в числе которых и 13-летняя девочка, сообщает Zakon.kz.
Как пишет газета Il Messaggero, погибли также пилот и местный медик.
Вертолет вылетел с островов Тремити у берегов южной области Апулия. Туристы прибыли туда накануне и не смогли вернуться в тот же день из-за непогоды. Полет был отложен на день. Из-за волнения на море воздушный транспорт выбрал и медик, который завершил свою смену в островной больнице и возвращался домой.
Причины катастрофы выясняются.
Известно, что в районе Тремити была гроза.
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