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В Азербайджане снято временное ограничение доступа в TikTok

соцсеть Фото: pixabay
Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана заявила о том, что в стране снято временное ограничение доступа в соцсеть TikTok, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет ТАСС, ограничения были сняты 5 ноября в 20:00 по времени Астаны.

Отмечается, что служба призвала граждан страны, размещая публикации в соцсетях, соблюдать требования законодательства Азербайджана, а также правила и условия, установленные администрациями соцсетей.

Доступ в TikTok на территории Азербайджана был заблокирован 14 сентября 2022 года в рамках борьбы с дезинформацией и разглашением военной тайны. 

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