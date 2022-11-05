В Азербайджане снято временное ограничение доступа в TikTok

Служба электронной безопасности при Министерстве цифрового развития и транспорта Азербайджана заявила о том, что в стране снято временное ограничение доступа в соцсеть TikTok, сообщает Zakon.kz.

Как уточняет ТАСС, ограничения были сняты 5 ноября в 20:00 по времени Астаны.

Отмечается, что служба призвала граждан страны, размещая публикации в соцсетях, соблюдать требования законодательства Азербайджана, а также правила и условия, установленные администрациями соцсетей.

Доступ в TikTok на территории Азербайджана был заблокирован 14 сентября 2022 года в рамках борьбы с дезинформацией и разглашением военной тайны.