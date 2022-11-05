Как помочь ребенку самостоятельно выполнять домашнее задание, рассказал эксперт

Директор онлайн-школы для детей и подростков Анастасия Екушевская рассказала, почему дети не любят готовиться к урокам, сообщает Zakon.kz.

Специалист дала ряд полезных советов.

Договоритесь с ребенком, что у него есть определенное время, когда полагается садиться за уроки, сколько часов в день отводится на домашку, на что и сколько раз можно отвлекаться. Сообщите, что проверите домашку, но не станете постоянно участвовать в процессе. Ребенок станет самостоятельным, когда он привыкнет нести ответственность за свое время и результаты работы, – сказала "Газете.Ru" Екушевская.

По ее словам, не стоит давить на ребенка и повышать голос, если он не хочет делать задание. Спокойный вечер важнее хорошей оценки, поэтому просто отойдите в сторону и скажите: "Ну и не пиши". Как ни парадоксально, получив разрешение бездельничать, многие школьники поступают наоборот.

Кроме того, говорит академический директор, попробуйте разобрать домашнее задание с ребенком на составляющие. Для начала обсудите, в какой последовательности он будет делать. Пусть сам решит, с чего начать — с математики или английского. Если задание очень объемное, можно разбить его на две части — например, русский сделать сразу после школы, в обед, а презентацию по проекту — вечером.

И главное помните, что задания для детей, а не для родителей. Они должны уметь их выполнять без чьей-либо помощи. Главное — не преувеличивать роль домашки, и точно не запрещать привычные детям развлечения, если они ее не выполнили. В части поддержки можно лишь иногда подсказывать, но не вводить это в регулярную практику. А если вы видите, что домашка занимает все свободное время ребенка — пора действовать: сначала разобраться со сложностями, которые возникают у ребенка, а потом поговорить с учителем, – заключила эксперт.