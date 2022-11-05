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В СКО из-за бурана закрыта трасса в сторону Астаны

метель Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области с 22:00 для всех видов транспортных средств закрыт участок автодороги А-1 Астана-Петропавловск, сообщает Zakon.kz.

В регионе буран, метель, ограничена видимость.

Как рассказали в СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол", закрыт участок дороги от села Келлеровка до города Петропавловска.

Ситуация на дороге находится на контроле. Задействовано порядка 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала. СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"

Ранее сообщалось, что Петропавловск завалило снегом.

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23 единицы техники выехали на чистку дорог, еще 19 убирали снег с тротуаров. Три спецмашины высыпали противогололедный материал на дороги.

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Астана Петропавловск Северо-Казахстанская область
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