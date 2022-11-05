В СКО из-за бурана закрыта трасса в сторону Астаны
Фото: pixabay
В связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области с 22:00 для всех видов транспортных средств закрыт участок автодороги А-1 Астана-Петропавловск, сообщает Zakon.kz.
В регионе буран, метель, ограничена видимость.
Как рассказали в СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол", закрыт участок дороги от села Келлеровка до города Петропавловска.
Ситуация на дороге находится на контроле. Задействовано порядка 20 единиц спецтехники и 25 человек персонала. СКОФ АО "НК "КазАвтоЖол"
Ранее сообщалось, что Петропавловск завалило снегом.
Туман, метель и гололед ожидаются в Казахстане в воскресенье
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23 единицы техники выехали на чистку дорог, еще 19 убирали снег с тротуаров. Три спецмашины высыпали противогололедный материал на дороги.
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