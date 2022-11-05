В СКО из-за бурана закрыта трасса в сторону Астаны

Фото: pixabay

В связи с ухудшением погодных условий в Северо-Казахстанской области с 22:00 для всех видов транспортных средств закрыт участок автодороги А-1 Астана-Петропавловск, сообщает Zakon.kz.

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