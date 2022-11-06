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Полезные гарниры назвала диетолог

рис, макароны, картошка Фото: pixabay
Диетолог Гульшат Сираева назвала два самых полезных для организма гарнира, сообщает Zakon.kz.

По ее словам, это овощи и определенные сорта риса.

Вкус овощей, если их приготовить на гриле или запечь в духовом шкафу, будет наиболее ярким и насыщенным. Кроме того, они будут гораздо полезнее, чем отварные, и менее жирные, чем жареные на масле. Особенно полезны гарниры из плодов, которые запекают целиком, со шкуркой, и только перед подачей на стол их разделывают и добавляют полезные заправки, – рассказала врач порталу "Доктор Питер".

К мясу и рыбе она посоветовала выбирать коричневый или бурый рис. Макароны порекомендовала подавать без сливок и сыра, продукт из твердых сортов пшеницы следует употреблять не более одного-двух раз в неделю.

По мнению Сираевой, лучше отказаться от гарниров на основе продуктов с высоким содержанием крахмала: они могут привести к резкому повышению уровня глюкозы в крови и проблемам с ЖКТ.

Материалы новостного характера нельзя приравнивать к назначению врача. Перед принятием решения посоветуйтесь со специалистом.

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