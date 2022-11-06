Еще две казахстанки провели бои на ЧА в Иордании

В Аммане проходит Чемпионат мира по боксу, где казахстанки Дарига Шакимова (70 кг) и Валентина Хальзова (75 кг) провели свои бои, сообщает Zakon.kz.

Шакимова победила Пуджу из Индии, выиграв единогласным решением судей. Она прошла в полуфинал чемпионата. За выход в финал она будет биться с Чэнь Ниэнь-чинь из Тайбэя.

Хальзова проиграла Ловлине Боргохаин из Индии и завершила свое выступление на турнире.

Ранее в своем первом поединке Карина Ибрагимова победила Им Э-джи из Южной Кореи и прошла в финал. Кроме того, на данных соревнованиях медаль гарантировала себе Жазира Уракбаева. В категории до 52 кг она пробилась в полуфинал турнира. В 1/4 казахстанка оказалась сильнее Ким Чхэвон из Южной Кореи.

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