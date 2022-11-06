Более 700 уголовных дел в отношении экоактивистов возбудили в Берлине
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Судьи прекратили только одно дело и вынесли более 240 постановлений о привлечении к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.
Свыше 700 уголовных дел возбудили в Берлине в отношении защитников окружающей среды, акции которых приводили к нарушению работы наземного транспорта. Об этом сообщила бургомистр столицы Франциска Гиффей, сообщает ТАСС.
1 ноября два человека взобрались на дорожные указатели, вынудив полицию перекрыть движение на участке дороги.
В образовавшейся на этой и соседних улицах пробке застряли десятки автомобилей, включая машины экстренных служб, направлявшиеся на помощь пострадавшей в ДТП велосипедистке. Промедление скорой помощи стоило ей жизни.
Участникам акции грозит лишение свободы сроком до одного года или денежный штраф. Им инкриминируется создание помех оказанию первой помощи.
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