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Более 700 уголовных дел в отношении экоактивистов возбудили в Берлине

В Берлине накажут экоактивистов Фото: pixabay
Судьи прекратили только одно дело и вынесли более 240 постановлений о привлечении к уголовной ответственности, сообщает Zakon.kz.

Свыше 700 уголовных дел возбудили в Берлине в отношении защитников окружающей среды, акции которых приводили к нарушению работы наземного транспорта. Об этом сообщила бургомистр столицы Франциска Гиффей, сообщает ТАСС.

1 ноября два человека взобрались на дорожные указатели, вынудив полицию перекрыть движение на участке дороги.

В образовавшейся на этой и соседних улицах пробке застряли десятки автомобилей, включая машины экстренных служб, направлявшиеся на помощь пострадавшей в ДТП велосипедистке. Промедление скорой помощи стоило ей жизни.

Участникам акции грозит лишение свободы сроком до одного года или денежный штраф. Им инкриминируется создание помех оказанию первой помощи.

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