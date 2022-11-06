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Казах за минуту нокаутировал американского бойца в UFC

этнический казах за минуту победил в UFC Фото: pixabay
Сайран Нурданбек одержал 39-ю победу в профессиональной карьере, а Дэррик Миннер потерпел 14-е поражение, сообщает Zakon.kz.

Этнический казах из Китая Сайран Нурданбек (38-10) выступил на турнире UFC Fight Night 214 в Лас-Вегасе (США), сообщает Sports.kz.

Он сразился с американским файтером Дэрриком Миннером (26-13). Этот поединок в полулегком весе был рассчитан на три раунда и закончился победой Нурданбека техническим нокаутом за минуту.

Сайран Нурданбек провел в крупнейшем ММА-промоушне четыре боя — три победы и одно поражение, а Дэрриком Миннер — шесть боев (две победы и четыре поражения).

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