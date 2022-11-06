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Трамп намекнул, что будет снова баллотироваться в президенты

бывший президент США намерен баллотироваться снова Фото: pixabay
Информацию о том, что экс-президент Дональд Трамп рассматривает возможность баллотироваться на пост президента, активно обсуждают в политическом поле США, сообщает Zakon.kz.

Экс-президент США Дональд Трамп на митинге своих сторонников в Пенсильвании намекнул, что будет снова бороться за пост лидера страны через два года.

При мне мы заключили торговую сделку с Китаем, невероятно выгодную для наших фермеров и производителей, она приносила 50 млрд долларов в год. Они, наверное, думают, что я буду выдвигаться в президенты. Это очень много людей.Дональд Трамп

Участники митинга поддержали его слова аплодисментами и криками с мест.

Ранее источники американских СМИ в окружении Трампа сообщили, что он может объявить об участии в президентских выборах в 2024 году 14 ноября или в следующие несколько дней после этой даты.

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