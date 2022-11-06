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Жан Кособуцкий нокаутом одержал 19-ю победу подряд на профи-ринге

Бокс 19 Победа Фото: Instagram/kossobutskiy
Казахстанский боксер Жан Кособуцкий (19-0, 17 КО) провел титульный бой с представителем Германии Хуссейном Мухамедом (17-1, 14 КО). Поединок в супертяжелом весе завершился победой костанайского боксера, который отправил соперника в нокаут, сообщает Zakon.kz.

Это была встреча непобежденных боксеров, и он прошел на вечере бокса в Германии.

Зрители увидели очень интересный бой, но с коротким сценарием. Четыре нокдауна и нокаут в исполнении Жана Кособуцкого стали итогом противостояния.

Рефери был вынужден остановить бой из-за состояния немецкого боксера, который ранее не проигрывал на профи- ринге.

Поединок, запланированный на 10 раундов, был досрочно завершен в третьем. Боксер из Костаная Жан Кособуцкий одержал 19-ю победу в карьере, защитив титул чемпиона WBC International в супертяжелом весе.

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