В ООН обратились к Илону Маску после покупки Twitter

Фолькер Тюрк призвал Илона Маска отстаивать права на неприкосновенность частной жизни и свободу выражения мнений в максимально возможной степени, сообщает Zakon.kz.

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк призвал нового владельца Twitter Илона Маска обеспечить соблюдение прав человека в соцсети. Об этом говорится в открытом письме, опубликованном на сайте Управления верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ).

Соблюдение наших общих прав должно определять пределы использования и эволюции платформы. Иначе говоря, я призываю вас обеспечить то, чтобы права человека занимали центральное место в управлении Twitter под вашим руководством. Фолькер Тюрк

Фолькер Тюрк обеспокоился тем, что Илон Маск уволил значительную часть сотрудников, отвечавших за контроль за соблюдением прав человека и правил этики в Twitter.

27 октября Маск закрыл сделку по покупке компании Twitter, владеющей одноименной соцсетью.

Ожидается, что новый владелец отменит практику постоянной блокировки пользователей. Предприниматель объявил, что создает специальный совет, который займется изучением вопроса модерации Twitter.