Число погибших при шторме на Филиппинах увеличилось до 156

Более 4,62 млн человек оказались затронуты тропическим штормом "Налджи", обрушившимся на Филиппины, сообщает Zakon.kz.

1,02 млн перемещенных лиц находятся в 954 эвакуационных центрах. Более 355,4 тыс. человек заранее покинули свои дома. По меньшей мере 141 человек получил различные травмы, 37 числятся пропавшими без вести, сообщает ТАСС.

В 13 регионах зафиксировали 1,57 тыс. связанных с ударом стихии инцидентов, среди которых наводнения и оползни.

Тропический шторм "Налджи" направлялся на север Филиппин, где тысячи людей заранее эвакуировали из районов, подверженных наводнениям и оползням, в преддверии выхода стихии на сушу 29 октября.

Шторм 30 октября покинул территорию острова Лусон, а днем 31 октября – зону филиппинской ответственности.

Каждый год на Филиппины обрушивается в среднем 20 тайфунов и штормов, в результате которых погибают люди, а также разрушаются дома, дороги и мосты.