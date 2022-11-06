Анна Данилина завершила поражением итоговый турнир WTA

Казахстанская теннисистка Анна Данилина в тандеме с бразильянкой Беатрис Хаддад-Майя проиграли третий матч группового раунда и итогового турнира WTA в парном разряде, сообщает Zakon.kz.

Казахстанско-бразильская пара в заключительном матче группы №2 встретилась с дуэтом Елена Киченок (Украина) и Елена Остапенко (Латвия) и уступила в упорном хх поединке – 7:6, 4:6, 8:10.

Тем самым Данилина и Майя лишились шанса выйти в плей-офф и завершили выступления итоговом турнире WTA-2022 на кортах США.

В итоге они закончили соревнования на последней 4-й позиции турнирной таблицы своей подгруппы с активом одна победа и два поражения.

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