Погибшему на территории шахты "Казахстанская" было 24 года
Фото: Zakon.kz
Полиция Карагандинской области зарегистрировала факт и назначила экспертизы, сообщает Zakon.kz.
В ДП Карагандинской области сообщили о начале экспертиз по гибели 24-летнего сотрудника АО "АрселорМиттал Темиртау".
Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение.ДП Карагандинской области
Тело рабочего обнаружили 6 ноября. Отмечается, что на момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.
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