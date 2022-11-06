Погибшему на территории шахты "Казахстанская" было 24 года

Полиция Карагандинской области зарегистрировала факт и назначила экспертизы, сообщает Zakon.kz.

В ДП Карагандинской области сообщили о начале экспертиз по гибели 24-летнего сотрудника АО "АрселорМиттал Темиртау".

Факт зарегистрирован в полиции. Назначены соответствующие экспертизы, по результатам которых будет принято процессуальное решение. ДП Карагандинской области

Тело рабочего обнаружили 6 ноября. Отмечается, что на момент происшествия сотрудник не находился при исполнении служебных обязанностей.