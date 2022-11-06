"Астана" стала чемпионом Казахстана по футболу 2022 года

Футбольный клуб "Астана" 7-й раз в своей истории завоевал золотые награды казахстанского чемпионата, став лучшей командой Премьер лиги нынешнего сезона, сообщает Zakon.kz.

Вопрос чемпионства в КПЛ-2022 был решен в заключительном 26-м туре. За титул боролись 2 авторитетных казахстанских коллектива - "Астана" и "Актобе", которых перед последним туром разделяли два очка. Столичная команда, которая стояла выше по турнирной таблице, на выезде играла с карагандинским "Шахтером" и выиграла со счетом 3:2, тем самым не оставив никаких шансов западноказахстанскому клубу в борьбе за трофей.

В свою очередь "Актобе" принимал на своей арене алматинский "Кайрат", и, проигрывая по ходу встречи 0:1 уже в первом тайме, в течение 6 минут сумел восстановить равновесие и выйти вперед – 3:1. А во втором тайме актюбинцы довели поединок до логического конца – 4:1. Эта победа позволила "Актобе" занять 2-е место чемпионата КПЛ.

Бронзовыми призерами первенства КПЛ-2022 стали футболисты костанайского "Тобола", которые в отчетном туре в гостях были сильнее уральского "Акжайыка", – 3:1.

По итогам игр 26-го тура Премьер-лигу покидают "Акжайык" и "Туран". Их место в будущем сезоне займут "Окжетпес" (Кокшетау) и "Кайсар" (Кызылорда), которые заняли 1 и 2 места соответственно в Первой лиге.

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