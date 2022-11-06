Давка в Шымкенте: владелец магазина попросил прощения

Владелец магазина, где произошла давка из-за акции по продаже вещей по низким ценам, попросил прощения у шымкентцев, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что информация об акции была распространена через Instagram и у магазина собралось много людей. Мужчина вызвал участкового, чтобы решить вопрос.

Из-за того, что я не донес в компетентные органы (об акции - прим. автора), произошла такая ситуация. Прошу за это прощения. Если в будущем буду организовывать подобную акцию, я сообщу об этом в компетентные органы, - сказал владелец магазина.

Ранее в Департаменте полиции Шымкента сообщили, что владельца магазина спортивной одежды оштрафуют в связи с давкой людей, которая образовалась из-за объявленных скидок на товары.