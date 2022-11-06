Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet #Выборы президента РК-2022
Язык сайта
Қаз
Спорт Статьи Власть Порядок Деньги Жизнь Развитие Экспертиза
Экспертиза
Мнение
Рубрики
Законодательство РК

Давка в Шымкенте: владелец магазина попросил прощения

извинение Фото: скриншот видео
Владелец магазина, где произошла давка из-за акции по продаже вещей по низким ценам, попросил прощения у шымкентцев, сообщает Zakon.kz.

Он сообщил, что информация об акции была распространена через Instagram и у магазина собралось много людей. Мужчина вызвал участкового, чтобы решить вопрос.

Из-за того, что я не донес в компетентные органы (об акции - прим. автора), произошла такая ситуация. Прошу за это прощения. Если в будущем буду организовывать подобную акцию, я сообщу об этом в компетентные органы, - сказал владелец магазина.

Ранее в Департаменте полиции Шымкента сообщили, что владельца магазина спортивной одежды оштрафуют в связи с давкой людей, которая образовалась из-за объявленных скидок на товары.

Читайте также

В Алматы водитель погиб в жуткой аварии

В Шымкенте у спортивного магазина образовалась давка

Погибшему на территории шахты "Казахстанская" было 24 года

Елена Беляева
Шымкент
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
торги на бирже
Курсы валют на 5-6 ноября
Бокс 19 Победа
Жан Кособуцкий нокаутом одержал 19-ю победу подряд на профи-ринге
квартира, суд
Жительница Алматы судится с агентством недвижимости
полицейские едут в Тургень
В больнице Алматинской области скончался человек, полиция расследует убийство
Главная Топ LIVE Все
?
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления