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Серик Темиржанов вышел в полуфинал ЧА-2022 по боксу

боксер Фото: Instagram/serik_temirzhan
Чемпионат Азии по боксу проходит в Иордании. Казахстанец Серик Темиржанов (57 кг) 6 ноября сразился за выход в полуфинал с хозяином ринга Юсефа Яшаша и победил его, сообщает Zakon.kz.

Для нашего спортсмена это второй поединок в Аммане.

Ранее на данных соревнованиях Темиржанов принес первую победу Казахстану. Казахстанский боксер не дал никаких шансов своему сопернику из Туркменистана Ихласу Гылычжанову.

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