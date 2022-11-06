Серик Темиржанов вышел в полуфинал ЧА-2022 по боксу

Фото: Instagram/serik_temirzhan

Чемпионат Азии по боксу проходит в Иордании. Казахстанец Серик Темиржанов (57 кг) 6 ноября сразился за выход в полуфинал с хозяином ринга Юсефа Яшаша и победил его, сообщает Zakon.kz.

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