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Умер известный деятель общественного здравоохранения Кайрат Беркинбаев

Минздрав Фото: пресс-служба Минздрава РК
На 57-м году жизни скончался известный деятель общественного здравоохранения, президент лечебно-оздоровительного комплекса "Оқжетпес" Кайрат Беркинбаев, сообщает Zakon.kz.

Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения РК. Ведомство выразило соболезнования родным и близким погибшего.

Кайрат Шералиевич внес большой вклад в развитие курортного дела, проявил себя как талантливый организатор, будучи руководителем крупных оздоровительных учреждений Казахстана. Выражаем глубокие соболезнования семье и близким покойного в связи с безвременной утратой заботливого отца, супруга.Пресс-служба Минздрава РК

Отметим, что в 2019 году в канун Дня Независимости Казахстана Беркинбаев был награжден государственной наградой – орденом "Барыс" ІІІ степени.

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